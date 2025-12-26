2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年フード部門3位】に輝いたのはこちらの記事でした。なにかと忙しい朝の時間。朝食は栄養重視で手軽にすませたい。そんな人も多いのではないでしょうか？ 68歳でYouTubeチャンネルを開設し、シニア暮らしの日常を配信するもののはずみさんもそのひとり。今回、90代の義母と70代の夫、40代の息子と暮らすもののはずみさんの毎日の朝食づくりの「気づき」を、『70代をとびきり楽し