大谷翔平らの出場が決定NPBエンタープライズは26日、来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する8選手を発表した。ドジャース・大谷翔平投手ら8選手の名前が挙がった。メジャー組ではパドレスの松井裕樹投手、エンゼルスの菊池雄星投手も選出。国内組では日本ハムの伊藤大海投手、巨人の大勢投手、ロッテの種市篤暉投手、西武の平良海馬投手、阪神の石井大智投手が選ばれた。井端弘和監督は「