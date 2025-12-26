大谷翔平らの出場が決定

NPBエンタープライズは26日、来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する8選手を発表した。ドジャース・大谷翔平投手ら8選手の名前が挙がった。

メジャー組ではパドレスの松井裕樹投手、エンゼルスの菊池雄星投手も選出。国内組では日本ハムの伊藤大海投手、巨人の大勢投手、ロッテの種市篤暉投手、西武の平良海馬投手、阪神の石井大智投手が選ばれた。

井端弘和監督は「侍ジャパン、野球日本代表のためにWBCで共に戦ってくれることになった一部メンバーを発表します。改めて、各選手、各所属チームの関係者の方々には感謝いたします。また、他の選手につきましては、自主トレなどでのコンディション確認や、各所属チームとの調整が整いましたらお知らせします。各国では、続々と力のある選手が大会への出場を表明して激戦が予想されますが、大会連覇に向けてチーム編成の準備を進めています。ファンの方々には、温かく見守っていただき、大会が始まりましたら代表選手たちへ熱い声援をお願いします」とコメントを発表した。（Full-Count編集部）