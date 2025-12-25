ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが所属する事務所「ジャパンミュージックエージェンシー（ＪＭＡ）」が２４日、株式会社小学館に対して提訴していた謝罪広告等請求事件について、同日付で和解が成立したことを発表した。ＪＭＡは２０２３年１２月２８日、小学館が出版する週刊誌「女性セブン」及びウェブサイト「ＮＥＷＳポストセブン」において２０１８年から現在に至るまでＪＭＡがＸＪＡＰＡＮの各メンバーとの契約におい