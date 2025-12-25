新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、年末年始の特別企画「年末年始はポケモン映画！全24作品を一気に無料で見よう！」と題し、12月29日（月）よりアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにて劇場版「ポケットモンスター」全24作を７日間連続で無料放送する。 アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描