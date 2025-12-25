年末年始はABEMAでポケモン！映画全24作品無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、年末年始の特別企画「年末年始はポケモン映画！全24作品を一気に無料で見よう！」と題し、12月29日（月）よりアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにて劇場版「ポケットモンスター」全24作を７日間連続で無料放送する。
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作され、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
このたび、年末年始の特別企画として決定した「年末年始はポケモン映画！全24作品を一気に無料で見よう！」では、12月29日（月）夜７時から『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』（1998）など４作品の無料放送を皮切りに、2026年１月４日（日）までの７日間にわたり毎日、劇場版「ポケットモンスター」を劇場公開順に順次無料放送。７日間で劇場版全24作品が無料で楽しめる。さらに、放送後１週間の無料配信も実施する。
(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998-2020 ピカチュウプロジェクト
