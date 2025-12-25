お笑いタレントの平野ノラが23日までにオフィシャルブログを更新。レギュラー出演中の情報番組『ひるおび』（TBS系）の忘年会に参加したことを報告し、共演者との“バブリー”なオフショットや番組への感謝の思いをつづった。 平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女・バブ子ちゃんを出産。ブログでは子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。 20日、平