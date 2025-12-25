平野ノラ、高橋ユウとバブリージャージ双子コーデ
お笑いタレントの平野ノラが23日までにオフィシャルブログを更新。レギュラー出演中の情報番組『ひるおび』（TBS系）の忘年会に参加したことを報告し、共演者との“バブリー”なオフショットや番組への感謝の思いをつづった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女・バブ子ちゃんを出産。ブログでは子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
20日、平野は『忘年会』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ひるおび忘年会でした」と報告し「保育園のお迎えがあったので途中までしかいれませんでしたが、 たのぴー会でした！」と限られた時間ながらも楽しいひとときを過ごしたことを明かした。
忘年会では、モデルの高橋ユウが平野とファッションブランド「HeRIN.CYE」がコラボレーションした“バブリージャージ”ことホワイトのセットアップジャージを着用していたといい「双子コーデです」「流石はデルモ！着こなしていた」と大絶賛。「似合ってました！ユウちゃんありがとう」と感謝を伝え、“バブリージャージ”を着こなした平野と高橋の双子コーデショットを公開。
さらに「忘年会にもピッタリなバブリージャージ」「シーンを選びませんよー」とアピールしつつ、「それにしても小顔のユウちゃん、うらやまぴー」「一度でも小顔になって 草原を走りたいわ〜いや、都会でろ〜」とユーモアあふれる言葉も添えた。
また、『ひるおび』の忘年会については「感謝祭のようにクイズしてバブリーな景品をもらったり、とにかくスタッフさんみーーんなで盛り上がり労う大イベント」と紹介。「全てにおいて素晴らしいチームワーク！流石！ひるおび！」「17年続いているだけあります」と番組への深いリスペクトと感謝の気持ちを表現した。
最後は「大大大感謝です」「来週で年内最後です、よろしくお願いします」と締めくくり、年内放送への意気込みとともにブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女・バブ子ちゃんを出産。ブログでは子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
忘年会では、モデルの高橋ユウが平野とファッションブランド「HeRIN.CYE」がコラボレーションした“バブリージャージ”ことホワイトのセットアップジャージを着用していたといい「双子コーデです」「流石はデルモ！着こなしていた」と大絶賛。「似合ってました！ユウちゃんありがとう」と感謝を伝え、“バブリージャージ”を着こなした平野と高橋の双子コーデショットを公開。
さらに「忘年会にもピッタリなバブリージャージ」「シーンを選びませんよー」とアピールしつつ、「それにしても小顔のユウちゃん、うらやまぴー」「一度でも小顔になって 草原を走りたいわ〜いや、都会でろ〜」とユーモアあふれる言葉も添えた。
また、『ひるおび』の忘年会については「感謝祭のようにクイズしてバブリーな景品をもらったり、とにかくスタッフさんみーーんなで盛り上がり労う大イベント」と紹介。「全てにおいて素晴らしいチームワーク！流石！ひるおび！」「17年続いているだけあります」と番組への深いリスペクトと感謝の気持ちを表現した。
最後は「大大大感謝です」「来週で年内最後です、よろしくお願いします」と締めくくり、年内放送への意気込みとともにブログを締めくくった。