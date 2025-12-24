テーマは「獅考力」…悲願の初V目指す埼玉西武ライオンズジュニア小学5、6年生によるジュニアチームNo.1決定戦「NPBジュニアトーナメントKONAMICUP2025」が26日から29日まで神宮球場と横浜スタジアムで開催される。21回目の今年は計16チームが出場、日本一の座をかけて戦う。パ・リーグインサイトではパ・リーグ6球団のジュニアチームを紹介する。埼玉西武ライオンズジュニアの星野智樹監督に、チームの強みや注目選手などを聞い