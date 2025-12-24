¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬22Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.£±·èÄêÀï THE W 2025·è¾¡¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¼õ¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¹¾¾å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢20Ç¯£¹·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¡È¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢22Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¡È¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ­Ï¿¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¡¢»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.£±·èÄêÀï THE W 2025·è