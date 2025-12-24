¥Ë¥Ã¥Á¥§Ž¥¹¾¾å¡¢¡ØTHE W¡ÙÍ¥¾¡¤òÆù¤Î²ÖÂ«¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì´¶·ã
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬22Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.£±·èÄêÀï THE W 2025·è¾¡¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¼õ¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹¾¾å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢20Ç¯£¹·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¡È¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢22Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¡È¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¡¢»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.£±·èÄêÀï THE W 2025·è¾¡¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥§¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹¾¾å¤Ï¡ØÆù¤Î²ÖÂ«¡ª¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡ÖÀèÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª½Ë¤¤¤·¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë³Ú²°¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯Áõ¾þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢Æù¤Î²ÖÂ«¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊª¤â¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹âµéÆù¤ò°ìËç¤º¤Ä¥Ð¥é¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤¿¡ÈÆù¤Î²ÖÂ«¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë»¤·¤µ¤«¤éºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©»ö¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£½µ¤Ï¹¥¤¤ÊÊª½µ´Ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤´ÈÓ¤òºî¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¡£³¤Ï·¥Á¥ê¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¼êºî¤êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¶ì¼ê¤ÊÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ñ¤¬¥ï¥«¥á¤È¥Í¥®¤À¤±¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÇÎÉ¤¤¤È¤Î»ö¤Ç¡¢ÌÍ¤ò¤´ÈÓ¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É×¡¦¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥Êª¤Î¥¦¥£¥¹¥¡¼¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡ÖÊªÍß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï ¤¤¤Ä¤âº¤¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿Æü¾ï¤Ë¤ÏÌá¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·²ÈÂ²¤Ë¤âÁ´ÎÏ¡¢¤â¤¦Âº·É¡×¡ÖW¤ß¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¥Õ¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆù¤Î²ÖÂ«¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿!!¡×¡Ö£±Ëç£±Ëç¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¤¡¡ÁÆù¤Î²ÖÂ«¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¸ò¤¨¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¤ªÆó¿ÍÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¾å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢20Ç¯£¹·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¡È¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢22Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¡È¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¡¢»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë»¤·¤µ¤«¤éºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©»ö¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£½µ¤Ï¹¥¤¤ÊÊª½µ´Ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤´ÈÓ¤òºî¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¡£³¤Ï·¥Á¥ê¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¼êºî¤êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¶ì¼ê¤ÊÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ñ¤¬¥ï¥«¥á¤È¥Í¥®¤À¤±¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÇÎÉ¤¤¤È¤Î»ö¤Ç¡¢ÌÍ¤ò¤´ÈÓ¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É×¡¦¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥Êª¤Î¥¦¥£¥¹¥¡¼¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡ÖÊªÍß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï ¤¤¤Ä¤âº¤¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿Æü¾ï¤Ë¤ÏÌá¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·²ÈÂ²¤Ë¤âÁ´ÎÏ¡¢¤â¤¦Âº·É¡×¡ÖW¤ß¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¥Õ¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆù¤Î²ÖÂ«¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿!!¡×¡Ö£±Ëç£±Ëç¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¤¡¡ÁÆù¤Î²ÖÂ«¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¸ò¤¨¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¤ªÆó¿ÍÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£