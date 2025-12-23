早くもトレード放出を予想「素晴らしいトレードの駒になる」ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、本拠地で入団会見を行った。当初は1億ドル（約156億円）規模の大型契約が予想される中での短期契約。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポットキャスト番組「トーキン・ベースボール」は「興味深い数字」として、今後の展開を予想した。ホ