早くもトレード放出を予想「素晴らしいトレードの駒になる」

ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で契約を結んだ村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、本拠地で入団会見を行った。当初は1億ドル（約156億円）規模の大型契約が予想される中での短期契約。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポットキャスト番組「トーキン・ベースボール」は「興味深い数字」として、今後の展開を予想した。

ホワイトソックスは3年連続でシーズン100敗以上と低迷。元ツインズのトレバー・プルーフ氏が「プレーオフ争いをするかもしれないが、おそらくないだろう」と話すように、来季もチーム再建の1年と目されている。ただ、村上のような主軸になるFA選手の獲得はホワイトソックスのような若手主体のチームにとって良い影響を与えると口にする。

「より競争力のあるチームになる。勝ち星が増えたらクラブハウスも変わる。全てホワイトソックスにとってポジティブなことだ。FA選手の獲得に動いたわけだからね」

仮に村上が圧倒的な打撃成績を残す中でチームが低迷すれば……。その時は「素晴らしいトレードの駒になる」とプルーフ氏は指摘した。ホワイトソックスは資金力のあるチームではない。「ホワイトソックスは市場が有利に働いていると感じてムラカミの獲得へ動いたんだろう。積極的に動いたご褒美が待っていると思う」。チーム再建中のホワイトソックスには価値のある補強と強調していた。（Full-Count編集部）