20日夜、徳島県徳島市で、歩いていた女性が車にはねられる事故があり、警察は車を運転していた男を現行犯逮捕しました。女性は意識不明の重体です。事故があったのは、徳島県徳島市鮎喰町2丁目の県道です。警察によりますと、20日午後7時15分ごろ、知人と散歩をしていた徳島市に住む40代の無職の女性が走ってきた軽四貨物車に後ろからはねられました。女性は病院に運ばれましたが、頭などを強く打っていて意識不明の重体です。警察