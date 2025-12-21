台湾の台北で19日に発生した無差別殺傷事件は計画犯罪だと明らかになった。台湾当局は今回の事件により犯人を含む4人が死亡し11人が負傷したとし、捜査の結果テロ事件の可能性は排除された徹底した計画犯罪であることがわかったと明らかにした。台湾中央社とAP通信によると、台湾内政部警政署の張栄興署長は地下鉄台北駅と中山駅一帯で発生した今回の事件で、前日午後10時30分基準で4人が死亡し11人が負傷したと発表した。死亡者に