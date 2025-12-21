ロッテ前コーチ・大塚明氏、怪我が続いた現役時代を回顧17年間の現役生活は怪我との闘いの日々でもあった。ロッテでチーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めた大塚明氏は今オフ、32年間所属したチームを退団。入団後初めて球界を離れ、来年は外からプロ野球を見守る。ロッテ一筋だったプロ野球人生。右肩や右膝、右足首などを手術し、満身創痍でグラウンドに立ち続けていた。「最後は、もう痛くて投げられなかったです」。内野手に挑