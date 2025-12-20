ユーチューバーのシバターが１９日、ＹｏｕＴｕｂｅを更新。離婚を発表したユーチューバーのヒカルとインフルエンサーの進撃のノアについて言及した。この日は「ヒカルが離婚！でしょーね！！！」と題し、動画を投稿。冒頭で「結婚６年目、２児の父、絶対に浮気はしない男、シバターです」とあいさつした。ヒカルと進撃のノアの結婚発表後「スピード離婚するでしょう」と予想した動画をアップしていたシバターは「言った通り