Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢12·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMyojo¡Ù2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÏÂÁõ¤Ç¡È¤æ¤ê¡É¤ò»ý¤ÄÅÏÊÕæÆÂÀ¡¿ÌÜ¹õÏ¡¡õÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÎÏÂÁõ»Ñ ¢£¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¡ßÏÂÁõ¤ÇÌ¥¤»¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢ºÜ´ë²è¡Ö24 hours with Snow Man 9¤Ä¤Î»þ´Ö¡×¤ÎÂè7²ó¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã¸¤¤¿§Ì£¤ÎÏÂÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÅÏÊÕ¤¬¡¢¾²¤ËºÂ¤ê¡¢Çò