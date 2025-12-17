人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日、オフィシャルブログを更新。韓国で受けた美容医療のダウンタイム中のリアルな肌状態を赤裸々に明かした。 これまでにも自身が受けた美容整形や韓国で受けたという美容施術の比較写真や顎下の脂肪吸引をした直後の様子などをブログで発信してきた桃。12日に更新したブログにて「施術がやばかった…！！最近も何度かシミのレーザーとか受けた