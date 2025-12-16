気象庁は現在の警報や注意報など防災気象情報を見直し、2026年の5月下旬から新たな情報「危険警報」を導入すると発表しました。 【写真を見る】防災情報を刷新へ「氾濫」「大雨」「土砂」「高潮」に集約レベル4に「危険警報」新設 2026年5月運用開始 防災気象情報とは大雨など災害のおそれがあるとき、住民がとるべき行動や自治体が避難を呼びかける目安にするものです。 現在の防災気象情報をめぐっては40種類以上にのぼり