プレーオフ決勝の興奮も冷めやらぬ中、徳島ヴォルティスは12月16日、増田功作監督の退任を発表しました。増田功作監督は埼玉県出身の49歳。昨シーズン、ヘッドコーチとしてヴォルティスに加入し、シーズン途中から監督に就任しました。1年目は最下位から8位まで順位を押し上げ、2年目はリーグ戦4位で、プレーオフ進出、J1昇格へあと1勝に迫りました。増田監督は「目標を達成できなかったこと