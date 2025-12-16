大谷翔平の“CM無双”にファン驚嘆「敵なし」続く“無双”に衝撃の声が飛んでいる。キリンホールディングスは16日、ドジャースの大谷翔平投手が「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことを発表した。来年1月1日より、「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」シリーズによる「免疫ケア」推進の施策を全国へ展開していくとされている。キリンはアンバサダー就任の背景として「（大谷の）家族が増えたり、試合で移動も多い中で