大谷翔平の“CM無双”にファン驚嘆「敵なし」

続く“無双”に衝撃の声が飛んでいる。キリンホールディングスは16日、ドジャースの大谷翔平投手が「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことを発表した。来年1月1日より、「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」シリーズによる「免疫ケア」推進の施策を全国へ展開していくとされている。

キリンはアンバサダー就任の背景として「（大谷の）家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています」という本人の思いに共感し、「免疫ケア」推進アンバサダー就任を打診したという。

大谷のアンバサダー就任にファンはSNSなどで「キリンか！」「もう敵なしだなあ、すげえ」「飲料メーカー（伊藤園）と契約していても、別の飲料メーカー（キリン）と契約が可能だとは知らなかった！」「最近本業のビールに力入れてるなと思ってたら免疫ケアに大谷翔平起用すか……やべぇっすね」などの反応を示している。

大谷とスポンサー契約を結んでいる企業は、寝具メーカー「西川」、飲料メーカー「伊藤園」、ファッションブランド「BOSS」など、20社を超えるとされている。米経済誌「フォーブス」によると、今年の副収入は1億50万ドル（約156億円）と算出されている。

さらにCMの調査会社「CM総合研究所」が10日、2025年度の優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」148銘柄を発表。大谷が起用された、飲料大手メーカーの伊藤園の「お〜いお茶」が2025年を象徴する10社だけの特別賞に選ばれていた。（Full-Count編集部）