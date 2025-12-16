3.6万回表示されているのは、保護されたときと現在とで驚きの変化を遂げた子猫の姿。キュートな柄を披露した子猫に、SNSユーザーからは「眼福をありがとうございます！」「可愛過ぎて胸が苦しい」などのコメントが寄せられていました。 【写真：保護したときは『黒猫だと思っていた』小さな子猫→大きくなると…すてきな『成長の記録』】 縮こまっていた真っ黒な子猫 Threadsアカウント「Momo Michael (Mewme