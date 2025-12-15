ゲレーロJr.がドミニカ共和国代表に参戦ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が来春3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国として出場すると15日（日本時間16日）、米複数メディアが報じた。ゲレーロJr.は2019年にメジャーデビュー。2021年には大谷翔平投手（当時エンゼルス）を上回る48本塁打で初タイトルを手にした。昨季は打率.323、30本塁打、103打点、OPS.940をマー