ゲレーロJr.がドミニカ共和国代表に参戦

ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が来春3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国として出場すると15日（日本時間16日）、米複数メディアが報じた。

ゲレーロJr.は2019年にメジャーデビュー。2021年には大谷翔平投手（当時エンゼルス）を上回る48本塁打で初タイトルを手にした。昨季は打率.323、30本塁打、103打点、OPS.940をマーク。今季14年5億ドル（約728億円）で契約を延長した。

ドミニカ共和国代表は文字通りの超豪華スター軍団になるかもしれない。フアン・ソト外野手やフェルナンド・タティスJr.外野手、ジュニオール・カミネロ内野手、マニー・マチャド内野手、ヘラルド・ペルドモ内野手ら、メジャーを代表する超スーパースターたちが参戦を表明している。

侍ジャパンが勝ち進めば、準々決勝で初対決となる可能性があり、最大の壁となるかもしれない。2013年の第3回大会で全勝優勝を果たして以来、世界一から遠ざかっている中、本気で王者奪還を目指している。（Full-Count編集部）