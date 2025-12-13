実家じまいや義実家の片付けで、効率よくものを処分する方法を紹介します。今回お話を伺ったのは、8年にわたって義実家の片づけに取り組んでいる、ブロガーのやまだめがねさん（50代）。やまだめがねさんが、衣類や紙類を処分するときに取り入れている工夫について教えていただきました。義実家の片付け、最初は物量を減らすだけで精いっぱい築40年の団地に夫婦ふたり暮らしのやまだめがねさん。近距離に住む義両親の家を片付け始