実家じまいや義実家の片付けで、効率よくものを処分する方法を紹介します。今回お話を伺ったのは、8年にわたって義実家の片づけに取り組んでいる、ブロガーのやまだめがねさん（50代）。やまだめがねさんが、衣類や紙類を処分するときに取り入れている工夫について教えていただきました。

義実家の片付け、最初は物量を減らすだけで精いっぱい

築40年の団地に夫婦ふたり暮らしのやまだめがねさん。近距離に住む義両親の家を片付け始めて8年が経ちました。

【写真】古着は「買取シーズン」まで取っておく

「いまだに終わっていませんが、ようやくゴールが見えてきたところです。振り返ると、最初はとにかく出しては捨て、出しては捨て、の繰り返しでした」（めがねさん、以下同）

ぎゅうぎゅうにものがつまった押入れや引き出しから全出しすると、床は足の踏み場もなくなるほどに。分類する余裕もなく、あきらめて瞬時に即捨てだったそうです。

「物量を減らすことに必死になる日々がしばらく続きましたが、進めるうちに少しずつスペースにゆとりが生まれてきたのです」

すべてがごちゃ混ぜの状態から、ようやくカテゴリーを意識しながら処分や保管できるようになりました。

衣類は買取ショップへ持ち込む

めがねさんの中でのざっくりとした分類は、衣類・バッグ、本・書類、食器・調理道具、アルバム類、日用品・文房具。

「衣装持ちな義母の衣類や靴、アクセサリー類は、ある程度処分してもまだザクザク出てきます。サイズアウトしていたり、今の年齢で着るには重すぎたりと、ほとんどが不要品。でも、状態や質がいいものは古着買取ショップへ持ち込むことにしました」

持ち込みは、シーズンに入る少し前がベストタイミング。高値で買い取ってもらえることが多いのです。

「これまでは物量が多すぎてタイミングを合わせることは不可能でした。でも季節ごとの仕分けが進んだ今は、少しずつ売りに出しています。引き取ってもらえるだけでも助かるのに、結構なお値段で買い取ってもらえることもあり、本当にありがたい！」

数百円でもお茶代になるし、中には、アウターで5000円ほどの価格がついたものもあるそうです。

ビニールバッグに入れて買取シーズンを待つ

買取シーズン待ちの古着は、大きなビニールバッグに収納。

「ざっくりとシーズンで分け、売るタイミングまでこのまま保管します。ガサガサと音がするのが難点ですが、丈夫でたっぷり入るので便利です」

めがねさんの古着屋通いは、もう少しの間続く予定です。

紙類は1か所にまとめる。書類の分類には紙袋を活用

本や書類などの紙類は、見つけたらとにかく1か所に集めて保管するように。

「量が多すぎて、出しながら同時に仕分けすることはできないからです。本は本棚から全出ししておくのが第一段階、まとまった時間が取れるときに集中して取捨選択して不要なものをヒモでまとめます」

でも、書類の処分はさらにやっかい。

「超重要書類と、チラシのようなゴミがごちゃ混ぜになっているからです。今は家業や引っ越しの残務整理があり、もうしばらく保管しておかなければならない書類もたくさん。書類を見つけたらとりあえずざっくりまとめ、必要に迫られてそこからゴソゴソ探し出す、という日々です。でも書類はここにある、と分かっていれば家じゅうをあちこち探さなくてすみます」

もう必要ない書類も、個人情報が含まれていたりするとうっかり捨てられません。

「シュレッダーをもっていないので、手作業で1枚1枚ビリビリ破って処分するしかないかも。それでも少しずつ減らしていかなければ」

また、重要書類の分類・保管には、使い終わったら気軽に捨てられる紙袋が役立っているそうです。

「これらのビニールバッグ、紙袋がすべて空っぽになる日を待ち望んでいます」