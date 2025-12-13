Hyundai Motor Group¤Ï2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡ÊiREX 2025¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Hyundai Motor Group Robotics LAB¤¬³«È¯¤·¤¿½é¤ÎÎÌ»º·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMobED¡ÊMobile Eccentric Droid¡¿¥â¥Ù¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ÎConsumer Electronics Show¡ÊCES¡Ë¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿MobED¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿´°Á´¼«Î§·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥í