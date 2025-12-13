°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¡ÖÂè1²ó¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§ANIAFF¡Ë¤¬12Æü¡¢³«Ëë¡£½éÆü¤Ë¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¿­°ìÏº¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÎÃÏ¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¿·¤¿¤Êº×Åµ¡ÖANIAFF¡×Í½¹ðÊÔ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂçÂ¼½¨¾Ï°¦ÃÎ¸©