中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、日本の小泉進次郎防衛相と米国のヘグセス国防長官が電話会談し、いわゆる「レーダー照射」問題に対し懸念を示し、地域の緊張を高める行為だと主張したとの報道に関し、緊張をつくり出そうとしているのは日本側だと反論した。郭氏は次のように述べた。われわれは既に関連問題について何度も立場を表