出産費用を公的な医療保険で全額賄うことが検討される中、厚生労働省はきょう、妊婦に現金給付を行う案を示しました。帝王切開などを念頭に、経済的負担を軽減するのが狙いとみられます。出産費用をめぐっては、現在、子ども1人につき50万円の一時金が支払われていますが、原則、公的な医療保険が適用されないことから、医療機関が自由に価格を設定でき、一時金を上げると出産費用も上がる状態になっています。厚労省は出産費用の