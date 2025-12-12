茶野はオリックスから現役ドラフトで西武へ移籍現役ドラフトでオリックスから西武に移籍した茶野篤政外野手が12日、埼玉・所沢市内で入団会見を行った。今季、西川愛也外野手がブレークし初のゴールデン・グラブ賞に輝いた上、オフに桑原将志外野手がDeNAからFA移籍。熾烈な外野手争いへ向け、「今回移籍という機会をいただき、また新しいチームで一から頑張りたいと思っています。ポジション争いは厳しいと思いますが、自分の持