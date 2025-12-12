トレード加入した阪神では3年間プレーオイシックス新潟は12日、阪神を戦力外となっていた渡邉諒内野手との契約が合意に至ったと発表した。渡邉は2022年10月に日本ハムから阪神にトレード移籍していた。30歳の渡邉は2013年ドラフトで東海大甲府高から1位で入団。若き大砲候補として期待され、2019年には自身初の2桁となる11本塁打をマークした。2022年オフに江越大賀外野手、齋藤友貴哉投手とのトレードで高浜祐仁内野手ととも