新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月７日（日）夜10時よりスポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、放送後より無料見逃し配信を開始した。この番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。野球やサッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届け。本放送回はメインコメンテーターの槙野智章さんと引退試合を控えるプロサッカー選手の柏木陽介さん、柿谷