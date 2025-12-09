巨人は９日、元選手の岡本圭右（おかもと・けいすけ）さんが７日の午後９時１１分に心不全のため大阪市内の病院で亡くなったと発表した。６９歳だった。岡本さんは兵庫・三原から１９７４年ドラフト４位で南海に投手として入団。７７年から野手に転向し、南海では５７４試合に出場した。８６年１２月にトレードで巨人に移籍し、巨人では背番号１０で５試合に出場。８７年限りで現役を引退していた。