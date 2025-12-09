広陵高校（広島市）の硬式野球部で上級生が下級生に暴力を振るった問題で、広島地検は９日、３年生２人を暴行の非行事実で広島家裁に送致した。地検は２人の認否を明らかにしていない。同高や捜査関係者によると、今年１月、当時２年生だった部員２人は、寮で禁止されている即席麺を食べるなどした当時１年生の部員に暴行を加えたとされる。広島県警は、今月１日付で２人を暴行容疑で書類送検していた。