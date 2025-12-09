埼玉県を中心に展開している激安スーパーマーケットの「スーパーマルサン」は、メディアでも紹介されている人気店。「お弁当の安さと掘り出し物の多さが魅力です」と話すのは、スーパー事情やトレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさん。10年以上前から「スーパーマルサン」を利用しているという高梨さんに、お店の様子や、おすすめ商品を実食レポートしてもらいました。スーパーマルサンの代名詞「段ボール通路」