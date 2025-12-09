柿の旬はそろそろ終盤。でも、「干し柿」にすれば甘みがぎゅっと濃縮され、季節を過ぎてもおいしく楽しめます。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんが、手間いらずでつくれる柿のアレンジを紹介。外干し不要、オーブンだけで完成する“なんちゃって干し柿”は、甘柿で手軽につくれるのが魅力です。ぜひ試してみて！甘さがぎゅっと凝縮！オーブン干し柿もうすぐ旬が終わる柿。もっと長く楽しみたいと思ったこ