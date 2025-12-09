柿の旬はそろそろ終盤。でも、「干し柿」にすれば甘みがぎゅっと濃縮され、季節を過ぎてもおいしく楽しめます。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんが、手間いらずでつくれる柿のアレンジを紹介。外干し不要、オーブンだけで完成する“なんちゃって干し柿”は、甘柿で手軽につくれるのが魅力です。ぜひ試してみて！

甘さがぎゅっと凝縮！オーブン干し柿

もうすぐ旬が終わる柿。もっと長く楽しみたいと思ったことはありませんか？

【写真】甘柿を110℃のオーブンで焼いた「干さない干し柿」

干し柿にすれば長く味わえますが、実際につくるとなると、手間も時間もかかってハードルが高め。そこで今回は、甘柿を使って干さずにつくれる”干し柿風“レシピをご紹介します。

●干さない干し柿

【材料】

甘柿 好きなだけ



【つくり方】

（1） 甘柿を4~8等分に切り、ヘタを取り除いて皮を剥く。種がある場合は取り除く。

（2） 天板にクッキングペーパー敷き柿を並べ、110度に予熱したオーブンで1時間焼く。

（3） 1時間後に裏返し、さらにもう1時間焼いたら完成！

固めの柿を使うと、中はシャキシャキとした食感が残り、柔らかめの柿だと、より干し柿に近い食感になりますよ。味わいは、干していないのに不思議と干し柿の風味になります。

すぐに食べ切れない場合は、冷凍保存もおすすめです。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください