新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月13日（土）21時より、ポーカーのオリジナルトーナメント『第２回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』を開催。その模様を無料独占放送する。 ポーカーは、現在世界の競技人口が１億人を超えると言われており、大規模な世界大会も定期的に開催。また、知力や体力、集中力、忍耐力、決断力、さらには運を必要とし、プレイヤー同士が読み合い、騙し合う究極のマインドス