小学校の懇談会に訪れた主人公は、派手な装いで周囲の空気を一変させる“モンペ気質”の保護者・鳴海さんと出会う。彼女は「爪を切るよう指導しないで」と強く主張し、教室は一気に緊張ムードに。繊細さと独自のこだわりを持つ息子・優斗くんの話から、主人公は娘・美羽の日常にも不安を抱き始めて―――。『クラスにいたモンペママ』第1話をごらんください。 美羽の小学校で1学期懇談会が開かれ、主人公は