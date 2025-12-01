主人公・里香（30）は断れない性格の主婦。ママ友との集まりの場所が毎回自宅になり、心に不満が積もっていた。雪国のため室内で遊ぶ必要があり、広い里香の家は「都合の良い公民館」と化していて―――。『おもてなしは当たり前？』第1話をごらんください。 雪国でのママ友会は常に里香の広い自宅が会場。ママ友の静香は理由をつけて断り、もう1人の雅子は恐縮しながらも甘える。自宅での集まりは10回を超え、里