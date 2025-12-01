この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 「弟がケンカふっかけてきても…」男子高校生の対応に8.9万いいね ご紹介するのは小川真央(@torikameinu)さんが投稿していたある男子高校生の話です。兄弟ケンカはある程度は仕方ないと