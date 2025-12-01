「こういう兄欲しい」と絶賛！弟の一方的なケンカに男子高校生がとった「賢すぎる行動」に89,000人が拍手【ママリ】

「弟がケンカふっかけてきても…」男子高校生の対応に8.9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは小川真央(@torikameinu)さんが投稿していたある男子高校生の話です。兄弟ケンカはある程度は仕方ないとはいえ、それを仲裁したり見守らなければいけない親はついイライラしてしまいますよね。





しかし、とある男子高校生のケンカをふっかけてきた弟への対処法があまりに完璧だったそう。子育て中のママはうちの子もこんな高校生になってくれたらいいな…という希望を持てそうな投稿です。

男子高校生が「弟がケンカふっかけてきても抱きしめれば終わるよ、抱きしめなくても『抱きしめるぞ』って言えば『マジ最悪！』って言ってきてそれで終わるよ」って言っててお兄ちゃんの愛がまぶしかった。

弟からケンカを仕掛けてきた時、兄は同じ土俵に上がってケンカをするのではなく、あえて「抱きしめるぞ」と言うのだそう。思春期の特に男の子にとって家族に抱きしめられるのは気恥ずかしい部分があり、ケンカ中でも冷静になるのかもしれませんね。



この投稿には「私もやってる」という母たちの声も。兄弟に限らず親子間でも使える作戦のようです。家族間でのケンカがヒートアップしがちな方は、ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。

食洗機が故障して夫婦の意見が割れ→息子「ぼく…」妙案に14万いいね「息子に1票」「素晴らしい商才」

コストのかかる家電が壊れた際、修理に出すか・新品を買うか迷うのではないでしょうか。修理であれば新品よりはコストを抑えられますが、またいつ壊れてしまうかわかりません。新品ではよりコストがかかるので、どちらを選ぶか考えてしまいますね…。



耐用年数10年の食洗機が、9年7か月目に壊れてしまったと話す投稿者・ぺんたぶ(@pentabutabu)さん。修理派の妻と意見が分かれたそうですが、そこへ息子さんから商魂逞しい第3の案が出され…？思わず笑ってしまう微笑ましいエピソードです。

耐用年数10年の食洗機が9年7ヶ月目に壊れてしまい、



①数万円かけて修理する

②十数万円で新品にする



で妻と意見が割れている。



妻は「修理すれば13年はいける」と謎の自信を持ち、僕は「また壊れたら困るから買い替えよう」といい、むすこは「ぼく一回百円で洗うよ」と商売を始めようとしている

修理か新品かで夫婦の意見が分かれていましたが、そこへ現れた息子さんの第3の意見「ぼく1回100円で洗うよ」に思わず吹き出してしまいました。



この投稿には「決まるまでは1回100円で息子さんにお願いしたら良いかもですね…🤣」「新しいのが届くまで息子くんの商売もありですね」といった、息子さんを応援する声も寄せられていました。



ご夫婦でよく話し合った上で、それまでは息子さんに手伝ってもらうのはいい経験になりそうですね。息子さんの提案にほっこりさせられた、素敵な投稿でした。

『結婚したら自由になった』妹が語る結婚観に4.1万いいね

ご紹介するのは、瀬戸水葉(@setomizuha)さんの投稿です。



結婚したら自由がなくなる…って話よく聞きませんか。瀬戸水葉さんの妹さんの結婚観がすごいとXで話題になっていましたのでご紹介します。

妹が「結婚すると自由がなくなるってよく聞くけど、一人だと大変だったりめんどくさかったりして諦めてきたことも二人ならまあやるかって思えるし、話す相手がいつもいて相談も愚痴吐きもできるから頭的に自由になったー」と言っていてすごかった 頭的に自由

結婚すると、「頭的な自由」を得られるという妹さん。たしかに、ひとりであれこれ考えて抱え込むよりも、気軽に何でも心置きなく話せる人がそばにいるだけで安心感がありますよね。脳がすっきりしてストレスフリーになるのかもしれません。面倒なことがあったとしても、愛するパートナーがいてくれることで前向きになれるのですね。



この投稿には「「その考え方、素敵ですね！ パートナーがいると、確かに感情的な負担を分かち合えて安心感が得られます」「「頭的に自由」って新鮮な表現だけど、めっちゃ本質突いてる…！心の余裕が増えるって、自由のかたちの一つだよね」といったリプライがついていました。頭的に自由、心の中にメモしておきたい投稿でした。

