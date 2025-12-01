この漫画は、作者・人間まおさんに寄せられた、とある夫婦のエピソードをもとに描かれています。主人公・ようこは、家事や育児を全く手伝わない夫・しょうたとの関係に悩み、離婚を考えるようになります。それでも何度も思いを伝え、話し合いを重ねた末に、ふたりは「もう一度やり直す」ことを選びました。『私は夫との未来を諦めない』第45話をごらんください。 「誰が稼いできた金で飯食ってると思ってんだ」というしょ