Barでキスをしたい人気芸人のために、キスができるBarを紹介する企画が放送され、ゆうちゃみが「キモすぎ」と嫌悪感をあらわにするヒトコマがあった。【映像】「キモすぎ」Barでキスをしたい人気芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、ゆうちゃみとゆい小池が出演