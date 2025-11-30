ふきんや古布をやめ、洗ってくり返し使える「ペーパータオル」に変えた人の実例とメリットを紹介します。ここでは、3児のママで整理収納アドバイザーの高岡麻里恵さんに、ペーパータオルを最後まで使いきるコツも教えてもらいました。古布をやめたら、掃除の面倒臭さが減った！以前は使い古したタオルを小さく切って、シンクの油汚れ掃除などに使っていました。けれども、洗う・干す・替えるといった一連の流れが面倒に。掃除のた