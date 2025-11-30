くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・関西第一、第二クライマックス結果全国約1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。11月1日には関西地区の2代表を決