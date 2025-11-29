ÄÌ»»4ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÄÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤ÇMVPÅìµþÏ»Âç³Ø100¼þÇ¯µ­Ç°»î¹ç¤¬29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ë¡Âç¡¦¾¾²¼Êâ³ð¡Ê¤¢¤æ¤È¡ËÆâÌî¼ê¤¬´°àú¤Ê°ìÈ¯¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¾¾²¼¤¯¤ó¤Ï¥Þ¥¸¥â¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¾¾²¼¤Î³èÌö¤Ë¤ä¤±¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â±íÅÞ¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´°àú¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àEast¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2-1¤Î5²ó1»à°ìÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÂçº¸ÏÓ¤Î